Padule e regole sfalci: "La sicurezza è priorità"

È ancora polemica sul regolamento sfalci nel Padule di Fucecchio dopo l’incontro in Regione. All’attacco i proprietari consorziati in "Terra Nostra Unita". "Alquanto strana l’assenza di almeno un rappresentante del Consorzio 4 Basso Valdarno, visto che il problema riguarda più che direttamente l’ente stesso – si legge in una nota – peraltro addetto alla manutenzione ordinaria del Padule e dei territori delle riserve naturali presenti". "Forse l’assenza è giustificata perché evidentemente il Consorzio si deve essere già organizzato con la dotazione di mezzi agricoli non rumorosi – prosegue la nota – e comunque aspetto di fondamentale importanza in quanto è di primaria finalità non disturbare cinghiali, lupi e nutrie (unica fauna selvatica presente sul territorio palustre nei mesi di luglio e agosto) piuttosto della salvaguardia idrologica delle comunità rivierasche". "Ribadiamo e ci auguriamo che lo stesso Consorzio si sia organizzato, dotandosi di mezzi agricoli elettrici".