Padule, dal passato al futuro. Un libro storico e un dibattito per riflettere sul patrimonio

Quando si parla di Padule di Fucecchio il primo collegamento che si fa è quello con un ambiente del tutto particolare, ma all’area umida interna più importante d’Italia è legata una serie di tradizioni che vanno dai tempi delle bonifiche fino ai giorni nostri. Due anni fa Giovanni Franceschi, grande appassionato del Padule scrisse un libro con Maria Coletta Quiriconi, "Il gioco del chiaro", per le dizioni Dell’Erba di Fucecchio che raccontava non solo la sua vita passata a caccia nel ’cesto’ o a pesca lungo i vari canali, ma anche delle sue varie implicazioni sociali e dell trasformazioni del Padule nell’ultimo secolo e del futuro dell’area. Di tutto questo si parlerà sabato alle 16.30 al Museo della città e del territorio a Monsummano Terme in una giornata promossa dal Cai Pescia Valdinievole. Sarà anche l’occasione per ricordare la figura di Giovanni Franceschi, scomparso lo scorso anno. Ne discuteranno Gianfranco Fucci, presidente del Cai, sezione di Pescia, l’editore Aldemaro Toni, Maria Coletta Quiriconi, coautrice del libro, Laura Bonanno, delegata Lipu e il giornalista Gabriele Galligani. Durante l’evento saranno letti estratti dal libro e proiettati foto e filmati. Ci sarà anche spazio per interventi e domande da parte degli intervenuti. Come si diceva il libro di Giovanni Franceschi e Maria Coletta Quiriconi ci prende per mano e ci fa vivere in una macchina del tempo, riportandoci all’epoca in cui il Padule era fonte di sostentamento per tante famiglie. Anni composti da fatica e miseria. Quella degli autori è insieme una testimonianza e una riflessione sull’attualità con un significativo parallelo: al miglioramento di vita degli abitanti è seguito il declino dell’ambiente. Alcuni momenti sono però decisivi in questa trasformazione, come la comparsa, avvenuta qualche anno fa, del cosiddetto gambero killer importato per allevamento e finito chissà come nei canali del Padule. "Da quel momento in poi – sostiene Giovanni Franceschi nel libro – la storia naturale del Padule è tutta riscrivere". La comparsa di questi gamberi aveva completamente sconvolto i delicati equilibri alimentari dell’area umida. Tutto questo però avveniva qando all’apparenza non cambiava niente e il Padule a una lettura superficiale sembra quello di sempre, nel suo eterno fascino. "Se dunque, nel momento del massimo successo di pubblico il Padule di Fucecchio – scrive ancora Franceschi – si presenta profondamente modificato rispetto a ciò che è stato per secoli, in balia di scompensi che sembrano ingovernabili, forse è il caso di parlarne...". Il Cai ha raccolto questo invito e ha promosso l’evento di sabato, per discuterne pubblicamente.