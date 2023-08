Padule, arriva la barriera per intrappolare la plastica

Fucecchio (Empoli), 31 luglio 2023 – Un progetto sperimentale per impedire alla plastica di arrivare in mare. Come? Nella maniera più semplice bloccando la plastica nei corsi d'acqua con alcune barriere. In modo così di avere fiumi e mare più puliti.

All'idea hanno lavorato università di Pisa, Regione Toscana e Consorzio Basso Valdarno. Come sede per i test che avranno durato biennale è stato scelto il Padule di Fucecchio, l'area umida più importante d'Italia, tra le province di Pistoia e Firenze.

Dal punto di vista idrografico il Padule è una cassa d'espansione naturale che raccoglie tutte le acque di torrenti e fiumi della Valdinievole in due canali: Maestro e del capannone, che poi a loro volta confluiscono prima nel canale Maestro e poi nell'Usciana che sfocia in Arno a Calcinaia.

Verranno piazzate tre barriere che intrappolano e raccolgono il materiale in plastica galleggiante e semi affondante spinto dalla corrente. Il sistema - come è stato spiegato stamattina in una conferenza stampa - non interferisce con la vita del corso d'acqua, non reca danno alla flora e alla fauna, non è invasivo e permette lo scorrimento libero delle acque senza alterarne la portata.

La plastica che si fermerà alla barriera verrà periodicamente tolta e pesata in modo anche di avere una stima a quanto ammonti il materiale che finisce nei corsi d'acqua.