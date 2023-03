Padule, allarme siccità I pesci sono a rischio

ll livello dell’acqua, in questi giorni, è 30 centimetri sotto la media. In difficoltà flora e fauna dell’importante area umida. Il delicato ecosistema del Padule di Fucecchio è messo a dura prova dalla siccità: anche i pesci, che in questo periodo dovrebbero risalire la corrente per riprodursi, sono sotto pressione e non stanno trovando abbastanza acqua. Se continua così il livello si abbasserà ancora di 10 -15 centimetri arrivando a quello del mese di agosto fino a compromettere il transito degli uccelli in viaggio verso il nord Europa che così non si fermerebbero più in Padule. In sofferenza anche le piante con alcune che stanno prendendo il sopravvento su altre. Altro segno della siccità è il proliferare dei canneti con danni che potrebbero essere irreversibili. La scorsa estate fu durissima per il Padule sotto il caldo torrido: l’area umida di grande importanza raggiunse la soglia di preallarme relativa alla portata delle acque.