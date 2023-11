Pace di Montaperti. La rievocazione

Si conclude oggi la rievocazione della storica “firma” della Pace di Castelfiorentino dopo la battaglia di Montaperti. Per tre giorni il borgo della valdelsa si è calato nell’atmosfera medioevale all’epoca della celebre battaglia del 1260 tra la Firenze Guelfa e la Siena Ghibellina, consumata nel “grande scempio” narrato da Dante Alighieri ne “La Divina Commedia”, e in seguito culminata in un accordo di Pace siglato a Castelfiorentino il 25 novembre di quello stesso anno. Tanti gli eventi in programma: dal Torneo di Combattimento medioevale al Pala Gilardetti (memorial “Carlo Desideri”) alla mostra mercato medioevale nelle vie del centro. Dagli antichi mestieri e giochi medioevali in piazza Kennedy all’accampamento medioevale e spettacoli di falconeria.