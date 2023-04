Ottorino Talini si è spento a 92 anni La città perde il ’re della gomma’

di Tommaso Carmignani

Di lui si ricorderanno soprattutto l’impegno e la voglia di fare, ma anche una mentalità che lo portava sempre a guardare avanti. Una visione sul futuro che gli ha permesso, nel 1955, di fondare insieme ad altri due soci una delle aziende storiche e più conosciute di Empoli: la Solgomma. Ottorino Talini non c’è più: se n’è andato a 92 anni all’ospedale San Giuseppe dove era ricoverato da un paio di giorni.

Lascia due figli, Stefano e Stefania, ma lascia soprattutto i suoi 40 dipendenti che oggi lo ricordano e lo piangono con commozione e affetto. Perché Talini, nonostante l’età, andava in azienda praticamente tutte le mattine. In seno alla Solgomma, che ha sede nella zona commerciale di Carraia, ricopriva infatti la carica di presidente ed è per questo che la ditta, ieri e oggi, è rimasta chiusa per lutto. Sempre oggi, alle 15 alla chiesa di Serravalle, si svolgeranno anche i funerali. L’imprenditore, empolese doc, era stimato soprattutto per la sua devozione al lavoro, la stessa che lo aveva portato a fondare, ormai quasi 70 anni fa, una delle aziende più importanti nel campo della lavorazione della gomma a livello regionale e non solo. Una di quelle eccellenze che hanno contribuito a far conoscere Empoli anche fuori dai suoi confini come città industriale e laboriosa. Talini aveva lo sguardo rivolto al futuro, non si fermava mai ed era il primo a prendersi cura dei propri dipendenti e a fare in modo che sul posto di lavoro si trovassero bene.

Due anni fa aveva perso la moglie Fausta, ma proprio nei due figli Stefano e Stefania aveva trovato la forza per andare avanti coi suoi impegni e nel suo lavoro. Nella sua vita, oltre alla Solgomma, c’era però un’altra grande passione: l’Empoli calcio. Ottorino era infatti il fratello di Marisa Talini, madre del presidente azzurro Fabrizio Corsi scomparsa anche lei di recente. In passato aveva anche ricoperto un incarico dirigenziale in seno al club ed era certamente il primo tifoso del nipote che ormai da più di 30 anni guida il club tra serie A e serie B.

Talini era solito andare allo stadio, anche se da qualche tempo seguiva la squadra soprattutto in televisione. Nonostante questo la sua passione non era mai venuta meno. Un altro pezzo di Empoli che se ne va, anche se l’azienda continuerà a essere portata avanti dal figlio Stefano e dai figli degli altri due soci che con Talini avevano condiviso il percorso all’interno della Solgomma.