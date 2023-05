Ospedale San Giuseppe: «Spazi raddoppiati al pronto soccorso. Ecco il progetto»

Empoli, 31 maggio 2023 – L’approvazione da parte della giunta comunale del procedimento di formazione della variante urbanistica è stata un passo importante, i cui effetti si vedranno, una volta passata dal vaglio del consiglio comunale, su numerose aree strategiche cittadine.

Sindaco Barnini, fra le molte interessate spicca quella relativa all’ospedale San Giuseppe. Di cosa si tratta?

"In pratica parliamo del raddoppio dell’attuale pronto soccorso. Una necessità che esisteva prima del Covid ma che negli anni della pandemia è esplosa. L’ospedale dal punto di vista urbanistico è collocato in modo complesso e questa variante crea le condizione per fare in modo che il raddoppio sia fattibile dal punto di vista tecnico. Questa modifica, se tutto va come dovrebbe, sarà efficace entro l’autunno e consentirà all’Asl, nel 2024, di poter avviare il progetto per duplicare gli spazi dell’attuale pronto soccorso".

Nel progetto sono previsti anche nuovi parcheggi...

"La costruzione era già in programma e ora sarà autorizzata. Il nuovo parcheggio dell’ospedale sarà realizzato in una pezzo di terreno che si trova inutilizzato in fondo a via Tino da Camaino".

Si profila una serie di interventi che inciderà in modo importante sul tessuto urbano e sociale di Empoli. Qual è stata la bussola per orientarsi in queste scelte?

"In generale andare incontro alle richieste che avevano un fine di utilità per i cittadini. Anche la pianificazione generale per l’area di Monteboro ci è sembrata funzionale a questo scopo, perché fa crescere la scuola calcio dell’Empoli, uno dei suoi punti di forza. E’ una bella operazione anche dal punto di vista sociale e paesaggistico perché va a qualificare la loro presenza su Monteboro. Arriva alla fine di un campionato che ha dato grandi soddisfazioni e penso sarà importante per far crescere anche la città".

E le altre proposte arrivate da altri privati?

"Sono state inserite nella variante perché era l’occasione giusta per accettarle e perché entrambi mirano a migliorare strutturalmente le offerte di servizi che già danno".

Ma che vorrebbero fare?

"Il maneggio vuole aumentare il rimessaggio dei cavalli e il lago a Marcignana vuole migliorare la sua capacità di essere punto di riferimento per la pesca sportiva"

E per quanto riguarda la Zignago?

"La proposta che abbiamo recepito è quella che l’azienda aveva presentato nel 2021 (quindi prima che iniziasse tutta la vicenda legata al gassificatore ndr) per creare una nuova area di stoccaggio delle bottiglie di vetro finite e pronte per la spedizione, dietro l’attuale immobile dove sono i forni. Zignago vuole ampliare l’attuale dotazione di forni e ha bisogno dello spazio che ora usa per lo stoccaggio per costruire un nuovo forno".

Una proposta tutt’altro che banale per le conseguenze che avrebbe sul piano pratico.

"Sì, perché una volta approvata la variante da parte del consiglio comunale non sarà più possibile, nemmeno in futuro, modificare l’uso dei terreni che verranno usati per il piazzale di stoccaggio. Tanto per capirsi, l’ipotesi di costruire l’impianto di riciclo dei rifiuti non potrebbe proprio realizzarsi, perché non ci sarebbero più gli spazi fisici per farlo".

Questa operazione avrebbe anche altri risvolti, sul piano dell’economia circolare, dunque

"Sì, perché una volta potenziata la linea produttiva di Zignago e realizzato il nuovo impianto di selezione del vetro da parte di Vetro Revet, previsione già approvata all’unanimità dal consiglio comunale nel 2021 a luglio, sarà completo e attivo il polo per il recupero e il riciclo del vetro che servirà tutta la Toscana".