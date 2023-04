Ospedale, in estate tagli e lavori I posti letto calano già a maggio

Ora c’è un piano definitivo che muoverà i passi già nelle prossime settimane. E’ stata completata la riorganizzazione dell’attività di ricovero e ambulatoriale per i mesi estivi, da giugno a settembre, in tutti gli ospedali dell’Asl centro. L’Azienda nei mesi scorsi si è attivata per avviare una programmazione stabile rispetto allo scorso anno, senza alcuna variazione rispetto al 2022. L’organizzazione programmata e la disponibilità del personale sanitario nella gestione dei turni – spiega una nota – ha permesso a molti reparti di degenza di rimodulare i ricoveri in maniera progressiva o di lasciare invariata la disponibilità dei posti letto. Le principali attività interessate da una maggiore riduzione dei posti letto riguardano: la chirurgia programmata, area medica, terapia sub intensiva, con il mantenimento di letti bolla in alcuni presidi ospedalieri.

Vediamo il quadro che si delinea per l’area Empolese. Le maggiori chiusure previste per l’ospedale San Giuseppe (area medica setting 1 A1 e blocco G) sono dovute al fatto dell’avvio dei lavori di ristrutturazione per incrementare i letti di terapia sub intensiva (setting 1 A1), oltre che di riqualificazione della struttura (blocco G) come previsto dal piano aziendale di edilizia sanitaria. Rimangono invariati i posti letto in Area Medica di Ammissione e in area critica. A differenza degli anni scorsi per compensare la riduzione di posti letto rimarranno aperti per il periodo estivo i letti di cure intermedie e di medicina fisica e riabilitazione dell’ospedale Degli Infermi di San Miniato (che quindi quest’anno non andrà in ferie), ulteriori azioni saranno possibili nel periodo successivo.

Per quanto riguarda l’ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio sono previsti lavori per la realizzazione della Post acute care unite. Per i mesi di luglio e settembre verranno messe in atto opportune misure compensative per garantire il più possibile l’attività, sia all’interno del blocco A che all’esterno dell’ospedale – sottolinea nel dettaglio l’Asl Toscana Centro – mantenendo in questi due mesi la pronta disponibilità per le eventuali urgenze. Per quanto riguarda l’attività chirurgica elettiva saranno messe in atto tutte le possibili azioni compensative per ridurre al massimo l’impatto sulla produttività complessiva, sia all’interno che all’esterno dell’ospedale. In termini numerici nell’area Empolese si passerà da 419 posti letto a 343, ovvero 76 in meno già a partire dalla fine di maggio.