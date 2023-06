Sessanta letti in meno, estate da codice rosso per il pronto soccorso

Empoli, 16 giugno 2023 - "Il sistema sta diventando esplosivo. Il pronto soccorso, unico grande accesso al sistema sanitario, sta diventando un luogo dove è difficile dare risposte. E’ il posto di lavoro più duro in cui lavorare in questo momento storico. Prepariamoci a un’estate critica, con 60 posti letto in meno e l’organico in sofferenza". La storia si ripete: il pronto soccorso del San Giuseppe a Empoli di nuovo al collasso. Il personale attualmente impiegato non è sufficiente a garantire i servizi tanto che per permettere le ferie verranno chiusi più di 60 posti letto nel periodo estivo. "E comunque, chi resta in servizio è destinato a lavorare sotto pressione, in condizioni critiche". E’ la fotografia scattata da Gianluca Lacoppola, coordinatore Cgil dell’Empolese Valdelsa.

La crisi è già in atto o, per meglio dire, non è mai finita. "Siamo preoccupati - lancia l’allarme Lacoppola - Ci aspetta un’estate complicata, dove per un posto letto si aspetteranno delle ore. E anche lavorare in rete sarà dura: la riduzione dei posti letto riguarda tutta la Toscana". Ventiquattro posti al San Giuseppe sono già stati chiusi, si proseguirà con altri 22 nel reparto di medicina di alta intensità per poi arrivare alla chiusura di 16 posti in chirurgia breve che, sommati allo smantellamento a partire da metà luglio dei posti al San Pietro Igneo di Fucecchio, origineranno il caos. "I pronto soccorso del territorio sono al collasso - conferma il sindacalista - Sono scatoloni dove scaricare di tutto: dai pazienti fragili agli accessi di bassa priorità che potrebbero essere risolti attraverso il medico di medicina generale". Scatole piene di pazienti ma svuotate di personale. La decompressione è urgente. Questo è solo uno dei temi che saranno portati all’attenzione del Governo il 24 giugno durante una manifestazione nazionale lanciata da un ampio cartello di associazioni, tra cui la Cgil. Sono tanti i motivi per i quali scendere in piazza.

Tre i pullman per Roma con partenza da Empoli, Castelfiorentino e Certaldo. Per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della difesa della sanità pubblica saranno organizzati volantinaggi il 29 giugno davanti agli ospedali del territorio e il 22 ai mercati settimanali. "La lista delle emergenze è lunga. Basta ai tagli al fondo sanitario, che continueranno anche nel prossimo triennio. Chiediamo il potenziamento della rete ospedaliera e della sanità territoriale. Il nostro territorio è stato precursore per quanto riguarda la diffusione di Case di Comunità. Ma occorre personale formato. Chi andrà a lavorarci?". E poi c’è l’abbattimento delle liste di attesa unito al miglioramento dell’assistenza alle persone fragili e anziane. "Per tutto questo lanciamo una campagna di mobilitazione in difesa della sanità pubblica. La salute è un diritto essenziale che non può essere privatizzato".