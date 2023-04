Ospedale, cup al freddo Lavoratori con il cappotto

EMPOLI

Fuori si passeggia già in t-shirt, ma dentro si lavora con maglione di lana, cappotto e sciarpa. Qualcuno per riscaldarsi mani e piedi è costretto ad accendere anche una stufetta. Ai box del cup dell’ospedale San Giuseppe il personale trema dal freddo, nonostante il bel sole primaverile all’esterno. Colpa del fatto che le postazioni sono delimitate da pareti, aperte al soffitto, e collocate a pochi metri dall’ingresso del presidio dove le porte scorrevoli si aprono e si chiudono di continuo. "Non è possibile continuare a lavorare in queste condizioni – protesta il gruppo degli amministrativi del cup del San Giuseppe – Questi non sono uffici, ma box inadeguati dove patiamo freddo anche d’estate a causa dell’aria condizionata accesa. Per stare meglio andrebbero chiusi. Sono anni, dal 2019, che mandiamo segnalazioni alla direzione ma ancora non è stata trovata una soluzione". I cinque box del cup si trovano al piano terra del presidio di viale Boccaccio, subito dietro la portineria, a pochi metri dall’accesso principale. Alle postazioni si sturnano dalla mattina alla sera una dozzina di amministrativi. "Un altro problema – aggiungono i lavoratori – è la luce diretta che arriva dal lucernario sopra le nostre teste. Riflette sui monitor dei computer e alla lunga c’è chi ha accusato fastidi agli occhi e problemi alla vista. Chiediamo semplicemente un posto di lavoro a norma dove non essere costretti a subire tutti questi disagi".

Interpellata sul problema l’azienda, attraverso una nota, fa sapere che "si è già attivata per trovare possibili soluzioni. Al momento – spiega – è stata modificata la direzione del getto di aria delle griglie di mandata affinché non siano direzionate direttamente sul personale, è stata aumentata la temperatura di mandata dell’aria dell’impianto per limitare la sensazione di aria fredda ed è stata rimodulata la velocità dell’aria in immissione sempre rispettando i ricambi di aria necessari, la temperatura media di ripresa registrata dal sistema di controllo dell’ospedale oggi è di 24°C". Ma è stato fatto anche altro. "Sempre per limitare la percezione dell’aria in movimento ai box, chiusi da pareti su quattro lati e aperti al soffitto, è stata ripristinata la modalità invernale di apertura delle porte di ingresso all’ospedale, le due porte del filtro di ingresso non si aprono contemporaneamente, come avviene in estate, ma l’apertura della seconda porta avviene solo dopo la chiusura della prima, con un attesa di qualche secondo. Relativamente ai lucernari l’azienda si è già attivata per apporre le pellicole oscuranti, le procedure di affidamento sono terminate e a breve inizieranno i lavori di installazione".

Irene Puccioni