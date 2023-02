Orti sociali, ce ne sono quattro disponibili

Sono stati assegnati per la prima volta nel 2018. I 40 orti realizzati con il progetto "Colture Urbane" che il comune di Montelupo Fiorentino ha presentato alla Regione nell’ambito del bando "Centomila orti in Toscana" ha coinvolto ’ortisti’ di tutte le età nel primo triennio di realizzazione. Quello in corso è il secondo triennio e Auser - individuato come soggetto gestore del progetto - è in cerca di nuovi giovani pronti a mettersi in gioco e lavorare la terra. Si sono infatti liberati (prima della scadenza delle assegnazioni ancora valide) 4 orti "per tutti coloro che vogliano rinnovare una tradizione antica ma sempre attuale". Dieci casine per gli attrezzi, (una ogni 4 orti), in un’area collocata nella zona di Fibbiana, di proprietà comunale, di oltre 2.800 metri quadrati, con appezzamenti di 45 metri quadrati nell’area vicina ai campi da golf e all’Arno: ora ci sono 4 nuove opportunità. L’obiettivo dei cosiddetti orti sociali è quello di incentivare il coinvolgimento dei più giovani, favorire il confronto fra generazioni e sostenere persone in situazioni di difficoltà. "Si tratta di un’attività rivolta a uomini, donne, anziani o giovani. Una bellissima esperienza in questi anni anche se - spiega Annalisa Nozzoli, presidente Auser - per motivi personali è difficile che un ortista finisca il triennio completando il percorso. E’ un’occasione per coinvolgere la famiglia, stare all’aria aperta, a contatto con la natura". L’assegnazione degli orti rimasti vacanti, dunque, sarà valida fino al prossimo bando triennale. Una volta gli orti sociali venivano affidati a persone con fragilità economiche; con il progetto di "Colture urbane" invece si prediligono i giovani dai 20 ai 40 anni, target sul quale la Regione ha voluto focalizzarsi.

E’ a loro che è rivolto l’appello, e si cerca anche un nuovo agronomo. Ciò che si coltiva non si può vendere, le destinazioni d’uso guardano anche al mondo dell’infanzia con appezzamenti dedicati alle attività didattiche da svolgere con le scuole per mostrare ai bambini il ciclo produttivo degli ortaggi, per fare laboratori di costruzione di oggetti agricoli e raccontare storie legate alla tradizione contadina. Far appassionare i più giovani all’agricoltura e consentire che le conoscenze acquisite possano dare origine a opportunità lavorative è il focus del progetto, nato per promuovere un modello di agricoltura sano ed ecosostenibile. Una vera e propria risorsa sociale oggi in cerca di 4 nuovi contadini pronti a metterci testa, braccia e buona volontà.

Y.C.