Ortaggi tipici e stagionali Primato di carciofi e cipolle

In occasione della giornata mondiale della terra impossibile non ricordare l’importanza di consumare secondo le stagioni i prodotti agricoli. Una buona pratica da adottare nel fare la spesa o concepire il menù settimanale, che ha molti effetti benefici per la salute e per l’ambiente. Primo fra tutti quello di ridurre l’inquinamento causato dallo spostamento dei prodotti stessi dalle aree di produzione a quelle di consumo. Il carciofo empolese, lo dice il nome, si coltiva nelle aree di campagna attorno alla città e fino al confine con il territorio di San Miniato e queste sono le settimane ideali per la raccolta che normalmente si protrae fino a giugno. Non a caso proprio alla fine della settimana, il 29 aprile per la precisione, comincerà in città la sagra dedicata a questo ortaggio prelibato che nella varietà empolese, appunto, si contraddistingue per l’assenza di spine, la tenera compattezza del cuore e il sapore dolce-amaro. La manifestazione è organizzata come sempre dall’associazione La Costruenda che la allestirà nel circolo Arci e nel giardino comunale del Pozzale. Fino al 7 maggio tutte le sere dalle 19 e senza prenotazione sarà possibile gustare un menù dove i carciofi fritti sono il piatto di richiamo, ma dove non mancheranno proposte gourmet e anche pietanze per chi è intollerante al glutine. L’iniziativa, ci tengono a far sapere gli organizzatori, è plastic free e prevede anche due pranzi (in questo caso solo con prenotazione) il lunedì 1° maggio e la successiva domenica, giornata di chiusura della sagra. Ma la festa non sarà solo il trionfo dei carciofi fritti. Il 6 maggio alle 16.30, infatti, è stato organizzato un incontro dedicato al futuro del carciofo e delle coltivazioni agricole nell’Empolese Valdelsa in considerazione dei cambiamenti climatici, incontro al quale parteciperanno esponenti di Coldiretti, della Cia, di Slow Food, del Biodistretto del Montalbano oltre ai coltivatori direttamente interessati dal problema come la Fattoria di Piazzano. A breve sarà anche il momento per gustare l’altro ortaggio tipico dell’Empolese Valdelsa, la cipolla di Certaldo, la cui qualità “statina” è pronta per il consumo fresco a maggio (cipollotti) e ha già fatto la sua comparsa su qualche banco nei mercati a chilometro zero. Ma per la sagra che le viene dedicata a Certaldo, bisognerà aspettare l’estate.

Francesca Cavini