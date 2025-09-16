“Organ Trio“. Note di jazz contemporaneo

EMPOLIStasera alle 21 nel Chiostro della Collegiata di Sant’Andrea torneranno a riecheggiare melodie jazz. Grazie al partenariato con la dinamica e propositiva Associazione Empoli Jazz, infatti, fa tappa a Empoli il "Firenze Jazz Festival". Protagonista il nuovo Organ Trio con Peter Bernstein alla chitarra, Roberto Gatto alla batteria e Alessandro Lanzoni all’organo Hammond, tre forti personalità del jazz contemporaneo che spazieranno tra brani originali e standard rivisitati con groove, interplay e libertà espressiva. Peter Bernstein, figura chiave della scena newyorkese, ha collaborato con leggende come Sonny Rollins, Lonnie Smith, Brad Mehldau. Roberto Gatto, uno dei più influenti batteristi italiani, vanta una carriera internazionale con artisti come Chet Baker, Michael Brecker e Joe Zawinul. Lanzoni, pianista e compositore raffinato, ha vinto il Top Jazz come miglior nuovo talento e oggi esplora l’Hammond con linguaggio personale e contemporaneo. "Siamo molto orgogliosi contenti e soddisfatti di questo partenariato con Firenze Jazz Festival – dichiara Filippo d’Urzo, direttore artistico di Empoli Jazz – e della nostre proposte artistiche e coproduzioni all’interno di questo prestigioso festival, anche itinerante".Per informazioni su programma e prevendite per l’evento, realizzato in collaborazione con il Comune di Empoli e Città Metropolitana Firenze è possibile cliccare sul sito www.firenzejazzfestival.it. L’ingresso è a pagamento (biglietto unico a dieci euro, ridotto otto euro) con prevendite su Boxol.it, mentre chi possiede altri titoli di ingresso del Firenze Jazz Festival può entrare liberamente, fino ad esaurimento posti, prenotandosi all’indirizzo mail [email protected]. "Veniamo dalla tre giorni del festival "Contè.sto" che ha avuto un evento musicale ideato da Empoli Jazz e dedicato a Django Reinhart – commenta il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi – e adesso la città mette a disposizione il Chiostro della Collegiata, a due passi dall’iconica piazza Farinata, per questo bellissimo appuntamento".