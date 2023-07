Opposizioni abbandonano il Consiglio dell'Unione Empolese Valdelsa

EMPOLESE VALDELSA

Seduta del consiglio dell’Unione agitata. Il gruppo Unione a Sinistra ha deciso, subito dopo l’appello, di abbandonare l’assise. Il motivo lo riferisce la capogruppo Unione a Sinistra, Susanna Rovai. "La decisione comune a tutte le opposizioni è un chiaro segno di protesta nei confronti di una maggioranza arrogante e irrispettosa delle istituzioni – dice Rovai –. Ben due uffici di presidenza, uno avvenuto il 12 giugno e l’altro il 20 giugno, hanno visto calpestata la decisione presa a maggioranza dei presenti su modalità e data della convocazione del consiglio dell’Unione. Nonostante che l’ufficio di presidenza fosse concorde a svolgere il consiglio in presenza la maggioranza Pd, non tenendo conto di suddetto ufficio, ha deciso la modalità on-line. Questo sicuramente per garantite il numero legale necessario per l’approvazione del rendiconto dell’ esercizio finanziario 2022. La presentazione del rendiconto finanziario è avvenuta con estremo ritardo e dopo numerosi richiami da parte della Regione Toscana. E’ avvenuta al limite del tempo utile, come sempre. L’Unione dei Comuni non sta funzionando. Un esempio è la gestione della polizia municipale, che da quando viene gestita dall’Unione è peggiorata".