Opportunità per un addetto alla gestione del magazzino

Si ricerca addetto alla gestione del magazzino da inserire all’interno dell’organico di un’azienda di Cerreto Guidi. È offerto un contratto di lavoro a tempo determinato, in modalità full time, con possibilità di trasformazione a indeterminato. L’orario previsto è dalle 8.30-12.30/14-18. È richiesto che la figura abbia esperienza pregressa nella mansione, nello specifico nelle mansioni che andrà a svolgere in azienda: preparazione ordini, sistemazione magazzino, carico e scarico merci con utilizzo di muletto (per cui è necessario possedere l’abilitazione). La figura inoltre deve essere in possesso di patente B per raggiungere il posto di lavoro, ma è consentito l’utilizzo anche di mezzi di trasporto. Per candidarsi alla posizione bisogna accedere e registrarsi al portale di Toscana Lavoro (www.lavoro.regione.toscana.it) raggiungibile attraverso il sito della Regione Toscana.