Opportunità di lavoro nelle sedi Aquatempra

La società Aquatempra ha indetto una selezione pubblica, mediante valutazione dei titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione a tempo determinato, eventualmente trasformabile a tempo indeterminato, di addetti al desk da impiegare nelle seguenti mansioni: informazione e accoglienza degli utenti, iscrizioni degli stessi ai servizi erogati dalla società, emissione di scontrini fiscali e fatturazione, incasso dei corrispettivi, rilevazione dati statistici delle presenze, apertura e chiusura giornaliera della cassa. L’eventuale rapporto di lavoro sarà con orario full time, articolato dal lunedì alla domenica, per un totale di 40 ore settimanali (è previsto un giorno libero a settimana). La sede di lavoro sarà negli impianti gestiti da Aquatempra, tra i quali c’è la piscina intercomunale Fucecchio-Santa Croce. Per poter partecipare alla selezione i candidati dovranno essere in possesso di tutti i requisiti generali e specifici indicati nell’avviso. La domanda di ammissione alla selezione va presentata entro le 23 del 4 aprile.