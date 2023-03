Opere per milioni Varato il bilancio "Tasse invariate Pensando ai cittadini"

Investimenti e pressione fiscale invariata, nonostante i rincari energetici. Queste le caratteristiche principali del bilancio di previsione 2023-2025, approvato dalla giunta. "Ci siamo posti l’obiettivo di mantenere inalterata la pressione fiscale pur nell’esigenza di trovare risorse per chiudere in equilibrio il bilancio, poiché l’emergenza Covid è passata ma permangono i problemi significativi legati ai costi energetici, calo di alcune entrate tributarie e inflazione, con conseguenti aumenti dei prezzi di forniture e servizi – sottolinea il sindaco Giacomo Cucini -. Presentiamo, nonostante tutto, un bilancio solido che, coerentemente con l’impegno preso, mira a non gravare sui cittadini, mantenendo ferme tasse e imposte e garantendo servizi e investimenti".

Nel bilancio spiccano gli investimenti dedicati all’agenda Pnrr, con l’avvio dei cantieri per la riqualificazione del centro urbano (2,7 milioni ), della realizzazione di una nuova palazzina polivalente in Viale Matteotti (2,3 milioni), della ricostruzione della nuova piscina comunale (8,7 milioni), dell’ammodernamento del nido Arcobaleno (1,1 milioni). Al via anche i lavori di manutenzione straordinaria della passerella di Via Trento e il consolidamento sismico della scuola Masih (970mila euro). Prevista la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico in Viale Matteotti per 230mila euro.

Previsto l’ampliamento dei posti nido con la trasformazione del centro gioco Girotondo in asilo nido. Per quanto riguarda la cultura, previsti contributi per le attività culturali e per l’organizzazione del festival Mercantia in una formula ampliata Il tutto senza modificare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali.