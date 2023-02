Operazione sicurezza Presidio fisso alla stazione

di Tommaso Carmignani

Un presidio fisso in cui si alterneranno gli uomini del commissariato di Empoli, il Reparto Prevenzione Crimine Toscana in arrivo da Firenze, la guardia di finanza, i carabinieri, la polfer e la polizia municipale. Nessun incremento di uomini e mezzi, ma una presenza costante in piazza Don Minzoni – e più in generale nella zona della stazione – per contrastare criminalità e degrado e rispondere così alle lamentele della cittadinanza emerse in seguito all’incontro di qualche giorno fa col sindaco Barnini.

Le forze di polizia si organizzeranno in modo da non sovrapporsi, seguendo un canovaccio simile a quello scelto nello scorso mese di aprile in viale Buozzi. Anche in questo caso l’attività era mirata a contrastare lo spaccio, visto che gran parte degli scambi tra pusher e clienti avvengono proprio nello spazio verde del parco della Rimembranza. Polizia, carabinieri e tutto il personale impegnato intensificheranno i controlli soprattutto in orario pomeridiano e serale, fino verso le 20.30-21, come anche richiesto dal sindaco. Sono quelle le fasce orarie in cui la zona è maggiormente frequentata con vivavai di persone che scendono dal treno o vanno a prenderlo. L’obiettivo è fornire un deterrente a piccoli criminali e spacciatori, in modo tale da evitare quegli episodi di microcriminalità che contribuiscono ad aumentare la percezione di incuria e degrado.

Ma lo scopo è anche quello di rispondere in maniera decisa alle lamentele dei cittadini, che in molti casi si sono detti preoccupati per la pericolosità generale del quartiere. Il sindaco Barnini, nei giorni scorsi, aveva concluso in tavolo in prefettura durante il quale aveva esposto il problema e chiesto un intervento deciso da parte delle forze dell’ordine, portando avanti in parallelo tutta una serie di misure volte a migliorare la zona dal punto di vista della pulizia e del decoro.

Nelle prossime settimane si procederà alla rimozione della parte superiore del parcheggio multipiano di via XI Febbraio, che sarà quindi trasformato a raso, ma non sono esclusi provvedimenti a carico delle numerose attività legate alla ristorazione e alla somministrazione che si trovano in piazza Don Minzoni e vie limitrofe. Negozi, bar e ristoranti aperti fino a tarda sera che finiscono fin troppo spesso per attirare balordi e malviventi, e che da più parti sono stati indicati come fonte di degrado. Tra un mese il tavolo si riunirà di nuovo in Questura per valutare l’effetto dei provvedimenti e studiare le mosse successive da fare.