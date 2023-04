Operazione Calatruria "Cgil parte civile"

EMPOLI

Era stata una mossa annunciata quella della Cgil in vista dell’udienza preliminare dell’operazione Calatruria. "La decisione della Cgil non è di mera testimonianza, ma conforme e coerente con il principio che solo in un contesto libero dall’inquinamento criminale può svolgersi il ruolo costituzionale riconosciuto alle organizzazioni sindacali". Così la cgil Toscana spiega così le ragioni alla base delle decisione di costituirsi parte civile nella vicenda giudiziaria scaturita da un filone della maxi indagine sul Keu, per la quale ha preso inizio l’udienza preliminare (la decisione sulle istanze di estromissione e per la discussione dell’udienza preliminare è fissata al 30 maggio). "Per la Cgil Toscana infatti la costituzione di parte civile rappresenta un atto finalizzato innanzitutto a tutelare i lavoratori e le lavoratrici delle aziende a vario titolo coinvolte nella vicenda processuale – spiega una nota –, oltre a difendere la qualità delle relazioni sindacali che possono essere libere solo in assenza di infiltrazioni criminali". "Da sempre la Cgil Toscana è impegnata – e lo testimoniano le numerose vertenze ed i numerosi impegni assunti in questi anni anche con le istituzioni – a difesa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, della loro sicurezza, della qualità del lavoro, di uno sviluppo equo e sostenibile, della legalità – si legge ancora – Niente di tutto ciò è realizzabile in un contesto inquinato dalle infiltrazioni criminali, dalla corruzione, dalla concorrenza sleale tra imprese. A maggio il giudice si esprimerà sulla richiesta di estromissione: ribadiamo la volontà del nostro impegno nel processo".