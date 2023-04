Operatori in sciopero Alia, niente dietrofront Si prevedono disagi nella raccolta dei rifiuti

di Tommaso Carmignani

L’azienda tira dritto per la sua strada, anche se lo sciopero dei Cobas, per stessa ammissione di Alia, "potrebbe generare dei disservizi nella raccolta differenziata". Restano garantiti i servizi essenziali, come quelli in ospedali e case di cura, ma la polemica intorno al Primo Maggio e alla scelta del gestore di far lavorare tutti gli operatori anche lunedì prossimo - così come per il 25 dicembre e Capodanno - non si placa. Il sindacato ha inviato una dura nota nella quale sottolinea l’inopportunità della scelta, confermando la volontà dei lavoratori di incrociare le braccia. "Essere indotti alla proclamazione di uno sciopero nel giorno della festa del lavoro, è sintomo di un profondo malessere che monta fra le fila di lavoratori e lavoratrici dell’igiene ambientale di Alia. A distanza di poche settimane da un analogo sciopero – si legge nella nota dei Cobas - i problemi che continuiamo a denunciare sono tutt’ora vivi, anzi, si è posto carico ulteriore con comandi al lavoro proprio nel giorno della festa del lavoro, in particolar modo nell’Empolese che registra una presenza in servizio quasi del 100 per cento, cosa mai successa in precedenza".

Proseguono i sindacati: "Abbiamo il problema di una profonda ristrutturazione digitale e unificazione dei sistemi organizzativi che, invece di portare beneficio al personale aziendale, lo penalizza, costringendolo a relazionarsi in rete con l’azienda per qualsiasi esigenza personale e lavorativa, ultimo arrivo in ordine di tempo la consegna di telefoni cellulari a tutto il personale senza alcun ordine di servizio che ne regoli l’uso, soprattutto se rivolto a personale alla guida di mezzi pesanti".

Non solo. "Denunciamo anche un grosso problema di rappresentanza dei lavoratori: in un periodo in cui, decadute dal gennaio 2021 le Rsu aziendali, la direzione di Alia si relaziona al di fuori delle normali sedi Rsu esclusivamente con i sindacati stipulanti di contratto nazionale, senza concedere alcuna apertura né ai lavoratori costituitisi in gruppi autonomi di lavoro per portare idee e proposte, né a un sindacato di base come il Cobas del Lavoro Privato che si fa carico di portare avanti le istanze presentate da tanti lavoratori e lavoratrici senza più diritto di parola, privati di assemblee generali che siano aperte a tutti, iscritti e non iscritti alle diverse sigle sindacali". I Cobas saranno presenti lunedì mattina al corteo del Primo Maggio a Empoli. "Chiediamo che in tutti i prossimi tavoli di contrattazione anche noi si venga rappresentati e che gli accordi siano sottoposti a giudizio di assemblee aperte a tutti i lavoratori e lavoratrici".