Operata la donna travolta sulle strisce in via Masini

EMPOLI

E’ stata operata d’urgenza ed è ancora in pericolo di vita la donna empolese di 78 anni che mercoledì, poco prima delle 10, è stata travolta sulle strisce in via Masini, a pochi passi dal centro di Empoli. La vittima stava attraversando la strada quando un’auto, condotta da un 37enne di Vinci, l’ha investita procurandole ferite gravissime su tutto il corpo. La donna ha perso conoscenza. Dopo essere stata soccorso e stabilizzata sul posto con l’elisoccorso Pegaso è stata trasferita in codice rosso all’ospedale di Careggi dove ieri è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. La prognosi al momento resta riservata.

Per i rilievi e accertamenti sono intervenuti gli agenti della polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa che subito dopo il fatto hanno sequestrato al conducente il veicolo, una lancia Y, ma anche il cellulare. Gli inquirenti vogliono infatti verificare se l’uomo si trovasse al volante dell’auto con il telefonino in mano, impegnato in una chiamata oppure a inviare messaggi. Il guidatore è stato sottoposto anche agli esami tossicologici e al test alcolemico. I risultati ci saranno tra un paio di giorni. La Ypsilon - che non viaggiava a forte velocità, ma che comunque non ha fatto in tempo a rallentare e ad evitare l’impatto con il pedone - ha finito la sua corsa all’angolo tra via Masini e via Mameli, colpendo il muro di una abitazione e abbattendo il cartello stradale, che per ironia della sorte segnalava proprio la presenza delle strisce pedonali.