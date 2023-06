Operata al cuore sfreccia in sidecar Così ha festeggiato i suoi 101 anni

di Irene Puccioni

EMPOLI

L’elegante chioma bianca al vento, gli occhiali d’ordinanza e un sorriso contagioso. Chi l’ha vista sfrecciare a bordo del sidecar difficilmente poteva pensare che quella bella signora si stava godendo il regalo ricevuto per il suo straordinario compleanno: 101 anni, compiuti lo scorso 12 giugno, dopo che ad aprile era stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per impianto di pacemaker a causa di una severa bradicardia sintomatica. L’operazione sulla signora Finizia Curci di Empoli è stata eseguita presso la cardiologia dell’ospedale San Giuseppe, diretta dal dottor Attilio Del Rosso. "L’intervento è riuscito al meglio – spiegano dalla Asl Toscana centro – e la paziente durante la sua degenza non ha riscontrato complicanze. Una volta dimessa al suo domicilio è riuscita a riprendere le proprie attività quotidiane e ha eseguito i controlli programmati ai quali si è presentata in buone condizioni di salute".

Con il cuore ’revisionato’ che non fa più i capricci, la famiglia, in occasione del suo compleanno, ha pensato di organizzarle una giornata ricca di emozioni. L’amico Massimiliano De Bartolo, amante e conducente di sidecar, si è attivato con un concessionario di zona, il SjtClub di Gianni Morosi, che è stato ben felice di poter regalare alla festeggiata una ’corsa’ sulla motocarrozzetta. Come prima tappa del tour la pasticceria Brotini di San Miniato dove l’attendeva una golosa torta. Dopo aver spento le candeline e brindato alla vita la super festeggiata è ripartita per continuare la spassosa gita. La giornata si è conclusa con una cena al campo sportivo di Ponzano circondata dall’affetto e l’amore della sua numerosa famiglia. "La zia è stata felicissima – raccontano i parenti – Quando passava sul sidecar la salutavano tutti. Credo abbia trascorso una giornata davvero emozionante e noi con lei".

La signora Finizia vive con la nipote Carmela e suo marito Rocco in via Cristoforo Colombo. Originaria di Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno, è arrivata in Toscana tanti anni fa. Si è sposata due volte, ha abitato a Firenze, precisamente a Tavarnuzze Impruneta, e poi si è trasferita a Empoli. Non ha avuto figli e, all’età di 86 anni, è entrata a far parte della famiglia della nipote Carmela.

Una donna dolce, ma dalla tempra forte. "La sua non è stata una vita facile a causa della morte del padre quando era giovane – raccontano i familiari – Ha lavorato nei campi a Battipaglia, poi in un tabacchificio infine realizzava articoli da regalo. Si è sposata due volte e per due volte è rimasta vedova". Tuttavia non ha mai perso il sorriso. "Zia è autonoma, ama lavorare all’uncinetto e fa ancora molte cose da sola: si riordina il letto, spolvera, apparecchia la tavola". Una donna sempre presente, una seconda mamma su cui fare riferimento anche alla sua veneranda età. Un vero e proprio esempio di gioia alla vita tanto che il giorno delle dimissioni dall’ospedale, salutando i medici del reparto, ha detto: "Non è mai troppo tardi per fare ciò che si desidera".