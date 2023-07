Operaio di 29 anni gravemente ferito in falegnameria, intervento chirurgico riuscito

CASTELFIORENTINO

È stato operato alla mano il giovane operaio di 29 anni che venerdì scorso si era gravemente ferito al lavoro, in una falegnameria di Castelfiorentino. L’uomo stava lavorando ad una sega

circolare elettrica, quando per cause in fase di accertamento, la lama le ha tagliato quattro dita della mano sinistra. Tutto è successo poco prima di mezzogiorno. Da parte dei colleghi l’allarme è stato dato immediatamente. In pochi minuti sul posto sono arrivati i soccorsi inviati dalla centrale del 118: l’automedica e una

ambulanza della Misericordia di

Empoli. Vista la gravità dell’incidente è stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso. Nonostante il dolore per le profonde ferite e lo choc per quanto accaduto, il 29enne è sempre rimasto sempre cosciente. L’operaio è stato trasferito in codice rosso al centro traumatologico ortopedico di Careggi dove è stato subito preso in carico

dal personale medico. L’intervento chirurgico è andato bene e adesso la speranza è che

possa rimettersi presto. La ditta nella quale è avvenuto l’incidente è attiva da circa venti anni ed è la prima volta che registra un infortunio così grave ai danni di un proprio operaio per il quale si augurano una veloce guarigione.