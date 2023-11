Cede il palo e precipita, ferito operaio di 24 anni: tragedia sfiorata a Montelupo

Montelupo Fiorentino, 26 novembre 2023 – Poteva trasformarsi in una tragedia il brutto incidente accaduto in via Rovai a Montelupo Fiorentino ieri pomeriggio. Per fortuna la persona coinvolta ha riportato ferite non gravi, oltre a un grande spavento. Erano da poco passate le 17 quando un operaio di 24 anni di una ditta esterna, salito su una scala, stava installando gli addobbi natalizi. A quanto appreso la scala era stata appoggiata ad un palo dell’illuminazione pubblica che improvvisamente ha ceduto. Quest’ultimo è precipitato sulla strada andandosi a schiantare su due auto parcheggiate lungo la via. L’operaio ha fatto un volo di diversi metri, ma nonostante l’impressionante caduta, non ha mai perso conoscenza. "C’ho parlato, era ovviamente dolorante, ma cosciente – racconta il sindaco Paolo Masetti, giunto immediatamente sul posto – E’ stato un miracolo il fatto che non ci siano state conseguenze peggiori. Via Rovai è una strada molto trafficata. Per fortuna in quel preciso momento nessuno stava passando sul marciapiede o sulla sede stradale. Anche le auto colpite sono state danneggiate nelle loro parti estreme. Ringrazio i soccorritori per il tempestivo intervento, la polizia municipale per i rilievi e i tecnici del comune che hanno velocemente liberato la sede stradale".

Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il giovane operaio è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso del san Giuseppe di Empoli per tutti gli accertamenti e le cure del caso. Data la dinamica e il contesto dell’incidente è stata attivata anche la medicina del lavoro dell’Asl Toscana centro. "Ho sentito un forte boato, ho alzato la testa dal banco di lavoro e ho visto la scala e il palo a terra: la vetrata del locale dà proprio sulla strada – racconta Fabio Russo, pizzaiolo de Il Pianeta, che in quel momento stava preparando l’impasto – Lì per lì non ho capito cosa fosse accaduto. Poi sono uscito all’esterno e ho visto il povero operaio a terra. I soccorsi sono arrivati nel giro di pochi minuti e per fortuna il ragazzo non si è fatto troppo male. Il palo – aggiunge il pizzaiolo – è caduto proprio davanti al portone di casa mia. Per fortuna ero al lavoro", sospira con sollievo l’artigiano.