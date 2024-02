Opera in piazza. Settima edizione con la Turandot

EMPOLI

Da Giuseppe Verdi a Giacomo Puccini. Dopo l’allestimento del Nabucco del compositore emiliano la scorsa estate, quest’anno sarà il capolavoro pucciniano “Turandot“ ad essere messo in scena il prossimo venerdì 26 luglio sul sagrato della Collegiata di piazza Farinata degli Uberti, per la settima edizione dell’Opera in Piazza. La scelta, da parte del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, vuole essere un omaggio al compositore lucchese, scomparso anch’egli cento anni fa, solo pochi mesi dopo Ferruccio Busoni. Iniziata nel 1920, l’opera in tre atti su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni che prende le mosse dalla celebre fiaba di Carlo Gozzi, rimase incompiuta. “Turandot” sarà edita solo nel 1926, completata da Franco Alfano grazie agli appunti lasciati da Puccini stesso. Una curiosità: la prima rappresentazione avvenne proprio nel 1926 al Teatro alla Scala di Milano, il 25 aprile, sotto la direzione di Arturo Toscanini che, però, interruppe la rappresentazione anzitempo rivolgendosi così al pubblico: "Qui termina la rappresentazione, perché a questo punto il Maestro è morto".

Puccini, infatti, non aveva risolto il nodo cruciale del dramma: l’evoluzione della Principessa Turandot che da imperturbabile, algido e sanguinario personaggio si trasforma grazie all’amore eroico di Calaf. L’altra protagonista femminile indiscussa dell’opera è Liù, giovane schiava di Turandot che, invece, è pervasa d’amore e pietà. Innamorata proprio di Calaf, è l’unica a conoscerne la vera identità e a mantenerne il segreto a costo della sua stessa vita. La drammatica e rivelatrice aria “In questa reggia” di Turandot, la splendida e straziante romanza di Liù “Signore ascolta” e la trepidante e potente “Nessun dorma” di Calaf, assieme alle celeberrime note di tutta l’opera, risuoneranno nella piazza simbolo della città di Empoli, coinvolgendo il pubblico nell’immutato fascino dell’ultima composizione di Giacomo Puccini. Le modalità di acquisto dei biglietti saranno annunciate nei prossimi mesi. Per informazioni rivolgersi al Centro Studi Musicali Busoni telefonando allo 0571 711122 o al 373 7899915.