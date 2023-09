Open day all’Iter Mentis. Si presentano le attività

L’associazione culturale Iter Mentis organizza un open day per illustrare le proprie iniziative, i corsi di formazione e le attività didattiche in programma. L’appuntamento è per lunedì prossimo alle 21. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria ai seguenti contatti: 328 1289087, [email protected]. Le iscrizioni ai corsi di formazione sono già aperte e si chiuderanno il 21 settembre. L’associazione può vantare al suo attivo già numerose iniziative, realizzate nei vari settori, autonomamente ma anche in collaborazione con altri enti. L’impegno, appunto, spazia in tanti settori dell’arte, degli eventi, della cultura, del turismo e della didattica rivolta alle scuole. In particolare, tra gli obbiettivi che si prefigge, Iter Mentis intende lanciare e realizzare svariate occasioni di crescita, arricchimento ma anche svago per tutti. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.itermentis.it.