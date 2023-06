Onstage, Pronti al Bis con "Sogno di una Notte di Mezza Estate" a Empoli

Sull’onda del successo della rappresentazione dello spettacolo “Sangue, in nome dell’amore“, l’associazione culturale Onstage è pronta a concedere il bis. Il prossimo appuntamento, sempre presso la sede dell’associazione Il Torrino di Monterappoli, è per mercoledì 28 e giovedì 29 giugno prossimi con la messa in scena di “Sogno di una notte di mezza estate“ di William Shakespeare, con riduzione e regia di Alessandro Checcucci e Fabio Magnani. Se nella prima occasione a salire su palcoscenico furono gli allievi del primo anno del laboratorio di teatro organizzato da Onstage, stavolta toccherà ai partecipanti del corso del secondo anno.

“Sogno di una notte di mezza estate“ somiglia a una fiaba, in cui mondo magico e mondo umano si confondono, giocano, litigano, si innamorano. Shakespeare si è divertito a intrecciare le trame: i capricci di elfi e fate con gli scambi d’amore adolescenziali e con le prove di una strampalata compagnia di comici. Una struttura “avventurosa” che lascia aperte molte possibilità di messinscena, differenti punti di vista.