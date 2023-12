Onore alle vittime del 26 dicembre ’43

Empoli non dimentica. E per Santo Stefano torna a ricordare quello che accadde all’ora di pranzo di quel giorno, nel 1943. Fu la prima grande tragedia della seconda guerra mondiale per la città. Fu l’Apocalisse: 210 bombe sganciate, almeno 170 ordigni caddero fuori bersaglio. In un attimo 109 persone morirono, anche intere famiglie. Nei giorni successivi le vittime salirono a 123.

La cerimonia commemorativa comincerà con la celebrazione della messa in suffragio dei caduti, officiata dal proposto Don Guido Engels, nella Collegiata di Sant’Andrea, in piazza Farinata degli Uberti e proseguirà alle 11.30 con la deposizione della corona di allora al Monumento ai caduti in viale IV Novembre: l’opera del maestro e partigiano Gino Terreni. Lì si terrà l’intervento del sindaco Brenda Barnini in rappresentanza dell’amministrazione comunale.