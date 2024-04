Onore ai tanti volontari in campo per l’alluvione

È stato un incontro rivolto soprattutto ai più giovani quello promosso al teatro Pacini dal Secov Associazione Nazionale Carabinieri Toscana con la collaborazione del Nucleo di Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri di Fucecchio e del Comune. Durante la mattinata sono stati consegnati gli attestati di merito ai volontari dei nuclei di protezione civile di Bientina, Carmignano, Firenze, Fucecchio, Livorno, Lucca, Massa, Pescia, Pistoia, Prato, San Miniato, Seravezza, Subbiano e Vaiano che hanno prestato i loro soccorsi in occasione degli eventi alluvionali che hanno colpito la Toscana e l’Emilia Romagna. Oltre alle autorità c’erano i giovani del consiglio comunale delle ragazze dei ragazzi della scuola media Montanelli Petrarca. "I valori dell’associazionismo, della solidarietà umana e del mettersi a disposizione degli altri rappresentano le fondamenta della comunità - ha detto il sindaco Alessio Spinelli -. Per questo ringrazio l’Associazione Nazionale Carabinieri ma, prima ancora, tutti i volontari, il loro spirito e il loro coraggio, perché mettono il proprio tempo libero a disposizione degli altri senza ricevere niente in cambio".