Ometto, "Finalmente una buona notizia" - Plauso e sollecito per la messa in sicurezza del sottopasso ferroviario tra Montelupo e Capraia

"Finalmente una buona notizia. Ma non basta. Ora si pensi all’allargamento del sottopasso ferroviario tra Montelupo Fiorentino e Capraia". Un plauso e un sollecito. Claudio Ometto, capogruppo di "Impegnarsi per Capraia e Limite", aveva più volte sottolineato l’urgenza dei lavori per il consolidamento del ponte nella frazione di Camaioni. "Lo abbiamo fatto con specifiche interrogazioni consiliari portando nel dibattito pubblico la necessità di un intervento strutturale per la messa in sicurezza dei pedoni e del traffico veicolare - dice il consigliere - Si tratta di lavori che dovranno inserirsi in un contesto di riorganizzazione e sicurezza della viabilità globale della zona di cui farà parte, come perno centrale, la realizzazione del nuovo ponte di Fibbiana". Tra le opere da non trascurare in questa riorganizzazione della viabilità, la messa in sicurezza del sottopasso ferroviario tra Montelupo e Capraia. "Tornando al ponte di Camaioni - insiste Ometto - chiediamo al sindaco di Giunti di portare l’argomento in Consiglio illustrandoci il progetto".