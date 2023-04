Omaggio ai 75 anni della Costituzione Le iniziative previste sul territorio

EMPOLESE VALDELSA

"L’appuntamento quest’anno sarà dedicato ai 75 anni della nostra Costituzione. L’occasione per ricordare che senza un lavoro stabile, dignitoso e di qualità non può esistere una società giusta. Perché è sui diritti del lavoro che si fondano tutti gli altri diritti". Gli striscioni della Cgil sono già visibili in città. È tutto pronto per il corteo – anzi, i cortei – del Primo Maggio. Quest’anno a Empoli la manifestazione dedicata al mondo del lavoro – unitaria con Cisl e Uil – verrà chiusa da un dirigente della Cgil Nazionale, il nome sarà reso noto nei prossimi giorni. A Fucecchio invece è certo l’intervento di Fabio Berni, segretario regionale. Festa anche a Certaldo, Castelfiorentino, Gambassi Terme e Montaione. Alle 13,30 il consueto pranzo al circolo di Avane "perché – ricordano i sindacati – il Primo Maggio è anche un giorno di festa e come tale è giusto passarlo in leggerezza e in compagnia una volta finiti gli interventi". Ma dare centralità alla Costituzione – si legge nella nota firmata da Gianluca Lacoppola della Segreteria Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze – significa anche difendere i diritti delle donne, dei migranti che arrivano in Italia in cerca di un futuro migliore, della pace, della scuola come fondamento di libertà.

"Per questo – insiste Cgil – abbiamo invitato Anpi a portare i propri saluti antifascisti dal palco. Dopo l’aggressione al liceo Michelangiolo di Firenze, non si può abbassare la guardia".