Oltre l'orlo", Serata di Teatro a Empoli con un Cast Tutto al Femminile"

Serata all’insegna del teatro quella che attende domani alle 21.30 i partecipanti alla manifestazione “Pagnana in piazza“. Nell’occasione infatti sarà portata in scena “Oltre l’orlo”, una commedia frizzante e divertente, ma non priva di spunti di riflessione, scritta e diretta da Claudio Benvenuti con un cast tutto al femminile. Lo spettacolo, la cui coreografia è stata curata da Martina Betti con Camilla Ferri responsabile della supervisione musicale, racconta, attraverso una serie di scene intervallate da canzoni di grande successo, una giornata molto particolare di quattro amiche interpretate da Camilla Ferri, Lisa Lavoratorini, Valentina Melani e Irene Montanelli.

Quattro tipologie femminili che rispettano le idiosincrasie della vita moderna, la perpetua insoddisfazione della propria condizione, la convinzione che l’erba del vicino sia sempre più verde. Un testo molto divertente che gioca abilmente con le parole e che cattura lo spettatore soprattutto per le situazioni comiche e le gag che si vengono a creare.