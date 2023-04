Oltre la Rosselli Manifatturiero settore a rischio

Il Primo Maggio metterà in fila i lavoratori delle principali aziende del territorio e di tutti i settori (pubblici e privati), ognuna col proprio striscione. Rappresentanze di tutte le rsu delle principali realtà che stanno attraversando la crisi, prima fra tutte la Rosselli, ditta per la quale è stata annunciata la chiusura di un capannone, dei due di proprietà dell’azienda, insieme a nove persone su un totale di diciannove che resteranno a casa. Oltre all’interruzione del lavoro per quattro lavoratrici a domicilio. La fabbrica di fiammiferi del Terrafino è al centro di una vertenza sindacale che presto si sposterà sui tavoli della Regione. "Invitiamo i dipendenti a partecipare compatti – rilancia

il coordinatore Cgil Empolese Valdelsa Gianluca Lacoppola – Se si parla di tutelare il lavoro sul territorio, la prima regola è quella di evitare l’esternalizzazione della produzione, processi di chiusura e spostamento del lavoro". Nessuna novità al momento, ma l’attenzione da parte della Cgil sarà massima perchè "non sono importanti solo le vertenze che riguardano centinaia di lavoratori. Di situazioni analoghe – prosegue Lacoppola – fortunatamente non ne stiamo gestendo. Ma ci preoccupa il medio termine del settore manifatturiero. Siamo in una fase di passaggio in cui le imprese possono decidere se investire o meno in città. Dipenderà molto da come il territorio riuscirà a costruire elementi attrattivi per investimenti che possano produrre lavoro solido e stabile. L’Empolese Valdelsa ha nella manifattura un suo tratto identitario. Siamo impegnati ogni giorno affinché questo elemento distintivo permanga, gli investimenti si moltiplichino e creino lavoro di qualità. Anche per questo dobbiamo lottare contro le delocalizzazioni e fare argine contro le degenerazioni fondate su illegalità, sfruttamento e lavoro povero".

Attenzione particolare va riservata anche ai pensionati e alle pensionate, una grandissima risorsa per il Paese, pronta ad animare anche quest’anno i cortei della Cgil. "Invieremo una lettera aperta alle tante forze politiche e sociali presenti al Corteo. Chiederemo di stare accanto a chi lavora non solo il Primo Maggio, ma tutti i giorni per cambiare radicalmente le condizioni del lavoro, a partire dagli appalti pubblici".