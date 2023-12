Oltre cento allestimenti in centro: "Danno un valore spirituale"

E’ stata ufficialmente inaugurata ieri in piazza Vittorio Emanuele II, la dodicesima edizione de “La Via dei Presepi di Cerreto Guidi”, che anche quest’anno è stata inserita nella rete Terre di Presepi. Al taglio del nastro, preceduto dal corteo delle contrade del Palio, ha preso la parola il sindaco Simona Rossetti. "Sono particolarmente felice – ha osservato il sindaco - che la nostra bella e originale Via dei Presepi stia crescendo con il concorso attivo dell’intera comunità, suscitando tanta attenzione e curiosità. Sono certa che anche quest’anno in tanti visiteranno la Via dei Presepi e Cerreto Guidi".

Un plauso all’organizzazione è giunto anche dal vescovo di San Miniato, monsignor Giovanni Paccosi, che restando ammirato per la bellezza e la varietà dei tanti presepi, è intervenuto sottolineando il valore spirituale e il messaggio di pace che il presepe porta con sé. Sono la quantità – ben oltre 100 gli allestimenti – e la qualità, a spiccare in un’edizione che sin dal primo giorno ha richiamato visitatori e gruppi di turisti. Per i cerretesi e non, la possibilità di ammirare i presepi fino al 14 gennaio. Un’occasione in più per dare risalto alla bella iniziativa che con il patrocinio della Regione Toscana, è organizzata dal comitato promotore, il Comune, l’associazione Centro commerciale naturale Buontalenti, la Pro Loco e la Parrocchia di San Leonardo, in collaborazione con tante realtà e associazioni del territorio. Numerosi gli eventi collaterali: già domani è in programma “Cerreto dolce borgo”, dalle 15 in centro, e il concerto “Puer Natus est-La Natività attraverso la musica”, alle 17,30, alla Biblioteca comunale “Emma Perodi”.