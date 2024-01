Olio e vino, un’annata a tinte scure

L’Empolese Valdelsa è tra i tesorieri della Toscana, produce quasi un terzo del vino Docg Chianti (in un anno 7-800mila ettolitri, oltre 100mila nella sola Montespertoli) e di simil passo produce anche olio extravergine d’oliva di elevata qualità. A parità, appunto, di qualità in questi anni, nonostante i brutti scherzi tirati dal clima, si registrano nell’ordine: cali di quantità (per l’olio in certe zone da -20 a -50%), aumento dei costi di produzione, problemi tanto "filosofici" quanto assai concreti con le etichette. Risultato? I margini di remunerazione per gli agricoltori rischiano di assottigliarsi. Di tutto ciò si parlerà domattina a Firenze alla Confederazione italiana agricoltori Toscana, con buona rappresentanza empolese. "’Salvare l’agricoltura per salvare il futuro’ è il titolo dell’assemblea regionale che apre il nostro 2024 – afferma il presidente Cia Toscana, Valentino Berni –. I costi di produzione in aumento, le crisi internazionali, l’andamento dei consumi, gli eventi climatici e le conseguenze agronomiche, ci impongono una progettualità che risponda al meglio alle esigenze del mondo agricolo toscano, e politica e istituzioni devono contribuire in maniera sempre più incisiva".

Nell’Empolese una cartina di tornasole è rappresentata dagli ultimi dati sul vino della Cantina Sociale Colli Fiorentini di Val Virginio: "La qualità di questa annata è eccellente e mitiga parzialmente il calo di produzione registrato (-27%). In un anno di scarsa produzione siamo riusciti a limitare i danni, trasformando oltre 86mila quintali di uve e frangendo oltre 4mila quintali di olive", hanno affermato Ritano Baragli e Fabrizio Ferretti.