Olio e vino col contagocce. La produzione rallenta. Ma la qualità resta alta: "I cinghiali non aiutano"

di Andrea Ciappi

Che nel 2023 appena concluo ci sarebbero stati meno vino e meno olio extravergine d’oliva è stato confermato anche da Confragricoltura Toscana. Il calo riguarda tutte le denominazioni principali, in prima istanza il Chianti, e comunque varia a seconda delle zone. In ogni caso, un po’ dappertutto, si è attorno al 20 per cento però anche con punte più elevate. Tutti gli indicatori tuttavia, ormai che siamo a gennaio, concordano su un’ottima qualità dei prodotti principe. Ovviamente, i prezzi ne hanno risentito in specie per l’olio, con incremento fino a 14 euro al litro ma con punte anche più alte. Francesco Colpizzi, presidente Federazione Vino Confagricoltura Toscana, per quanto riguarda il vino ha da tempo ‘accusato’ gli attacchi della peronospora, più evidenti però nei fondovalle rispetto alle zone collinari ed alla fascia litoranea. "La qualità dei vini resta in ogni caso elevata", ha concluso.

Non finisce qui. Negli ultimi giorni, ci si stanno mettendo anche gli ungulati, cinghiali in prima istanza, ad attentare ai vigneti: l’"allarme" è stato rilanciato recentemente dallo stesso Colpizzi e dal presidente della Val Virginio, Ritano Baragli. L’andamento in questi mesi da settembre a dicembre dei due prodotti fiore all’occhiello della nostra agricoltura è stato seguito da molto vicino anche dal sindaco delegato Alessio Mugnaini, primo cittadino di Montespertoli. "Soprattutto per la produzione di olio extravergine d’oliva – ha spiegato – sono state annotate contrazioni tra i colli del Chianti e nel Montalbano. Che cosa è rimasto assolutamente eccellente è la qualità, in tutte le zone vocate, ed è bastato prendere le prime confezioni arrivate sul mercato per rendersene conto".

Quindi, quello che emerge da uno sguardo più ampio è in linea con le risultanze della Cantina di Val Virginio, che rappresenta una grossa fetta di agricoltori impegnati direttamente sul territorio: ovverosia, circa 350 famiglie di agricoltori che contribuiscono ad alimentare il motore del principale produttore di vino Chianti al mondo. Ricordiamo che la produzione globale della Docg Chianti varia dai 700 agli 800mila ettolitri, e che da sola Montespertoli supera i 100mila ettolitri all’anno. Parte consistente proprio dalla Cantina. Una realtà che va avanti da mezzo secolo e che ’vigila’ attentamente, anche dal punto di vista paesaggistico, su ben 1.500 ettari del paesaggio toscano. "La vendemmia – aveva spiegato a dicembre – è iniziata dalle varietà più precoci, poi si è passati al Merlot, partendo dalle zone più costiere e risalendo verso l’interno. Le piogge ripetute dei mesi primaverili hanno favorito il proliferare del fungo che attacca le foglie della vite e i grappoli. È un danno quantitativo, non qualitativo, ma il costo dei trattamenti incide moltissimo sui bilanci".