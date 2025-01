Ok al Piano delle opere pubbliche. Otto milioni di investimenti in tre anni

Poco più di otto milioni di euro in tre anni, fra proposte di riqualificazione e manutenzioni. A tanto ammonta il Piano triennale delle opere pubbliche 2025 – 2027, presentato ed approvato dal consiglio comunale all’interno del Documento Unico di Programmazione. Per l’anno che è appena iniziato si prevedono investimenti per 2.376.300 euro ed è ancora la messa in sicurezza del territorio a raccogliere buona parte degli sforzi. Senza tener conto del lavoro conclusosi proprio qualche giorno fa in via di Faltognano, in una zona che ancora recava le ferite dell’alluvione del novembre 2023 e con la strada che proprio sul finire dello scorso anno è stata riaperta a senso unico alternato (in attesa che l’intervento definitivo vada a compimento. Tornando al Piano, per il 2025 si punta ad esempio alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza di via Gramsci: risorse per 1.300.000 euro. Due opere di consolidamento e messa in sicurezza della sede stradale riguarderanno sia via Molin dei Frati che via San Donato, per due operazioni rispettivamente da 740mila e 550mila euro. L’ultima voce riguarda "interventi su fabbricati destinati a sedi istituzionali", per poco più di 176mila euro. Capitolo 2026: l’opera più corposa sarà l’adeguamento sismico e l’efficientamento energico del plesso scolastico di Vinci: ben 1.250.000 euro del 1.530.000 ipotizzato per l’intera annualità. Completano l’elenco un’operazione di manutenzione del municipio (180mila euro) e la ristrutturazione dell’immobile di via Roma che ospita l’archivio comunale (100mila euro). Ma sarà il 2027, sulla carta, quello maggiormente indicato per i lavori pubblici, considerando che le previsioni ammontano a un totale di 3.755.000 euro. Cominciando dalla riqualificazione della biblioteca Leonardiana, che prevederebbe un esborso di 1.800.000 euro. E le ultime due voci del piano riguardano l’edilizia scolastica: l’intenzione dell’amministrazione è quella di investire quasi un milione di euro (905mila) per adeguare sul piano sismico e rendere più efficiente in termini di consumi energetici la primaria Sibilla Aleramo di Spicchio. La scuola sarà anche oggetto di manutenzione straordinaria da 250mila euro.