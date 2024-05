Ok al patrocinio. Sta per tornare la sagra cult

Il patrocinio del Comune di Montespertoli è già pronto e volentieri firmato dal sindaco Alessio Mugnaini: nei due finesettimana a cavallo di giugno e luglio, dal 28 giugno, torna un appuntamento che s’avvia ai 40 venerandi anni d’età: è Due Paesi in Festa, la sagra nata come quella delle ‘brioche con gelato’ e che coinvolge i due antichi, storici borghi di San Pancrazio (sede della festa effettiva) e Lucignano. Era poco dopo la metà degli anni ’80: una prima idea di fare una sagra è diventata un evento cult capace di attirare migliaia di persone affascinate da enogastronomia - siamo nel Chianti - spettacoli e cultura. San Pancrazio mette in mostra, visitabile, la pieve romanica del X secolo e la raccolta del pittore rinascimentale Cosimo Gheri. Lucignano mette in mostra resti del castello e la chiesa parrocchiale con interessanti sculture romaniche. Tutti e due i borghi, fresche serate sui più suggestivi colli chiantigiani. Il crescendo fu drammaticamente interrotto nel 2020 per la valanga Covid. Poi pian piano la sagra ha riconquistato i propri legittimi spazi, e adesso aspetta tutti coloro che vorranno trascorrere serate tra divertimento e come detto cultura di qualità superiore. Con la ‘ciliegina’: il progetto di grandi antenne, criticato per l’ambiente, è stato ‘sospeso’. Andrea Ciappi