Oggi il vertice con la prefettura a Empoli e Castelfiorentino (Empolese Valdelsa)

L’ultimo in ordine di tempo si era tenuto a maggio. A Firenze oggi il Comune di Empoli e quello di Castelfiorentino parteciperanno a un nuovo Comitato ordine e sicurezza, per illustrare al prefetto Francesca Ferrandino, e ai responsabili provinciali di questura, carabinieri e guardia di finanza, le principali problematiche di sicurezza delle due città. "La tematica centrale sarà la stazione. Le stazioni in generale, sono i luoghi critici dei nostri territori sul piano ordine e sicurezza" anticipa il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni che già tre mesi fa aveva portato all’attenzione del prefetto la questione. E ora, ci risiamo. Perché l’argomento è urgente, servono interventi netti e risolutivi. Tanto per dirne una, a Castelfiorentino il verificarsi di episodi legati a degrado e microcriminalità avevano costretto il Bar Centrale a chiudere i battenti alle 20. Ma la situazione nel Comune amministrato da Falorni non è peggiore rispetto a quella di altri territori dell’Empolese Valdelsa. "La chiusura notturna? Non in tutte le stazioni è possibile, bisogna vedere se la configurazione del luogo lo permette". Ma intanto, la fermata di Montelupo-Capraia ha dato un segnale.