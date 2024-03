Occultò oltre 100 fatture. La condanna definitiva

La Cassazione, rigettando il ricorso, ha mandato definitiva la penale responsabilità di un imprenditore che ora dovrà anche pagare tre mila euro alla cassa delle ammende. Con una sentenza del febbraio 2023 la corte d’appello aveva confermato il pronunciamento con il quale il tribunale di Firenze aveva condannato il 60enne per avere, "in concorso con persone allo stato ignote, in qualità di legale rappresentante della ditta omonima individuale, al fine di evadere ogni imposta, distrutto o comunque occultato scritture e documentazione fiscale tra cui, necessariamente, oltre cento fatture emesse negli anni 2013, 2014, 2015, e 2016 per un importo non inferiore a 290mila euro". Fatti, si apprende, accertati a Fucecchio il 28 maggio 2018. La difesa, fra varie aspetti, aveva lamentato che la Corte d’appello "aveva omesso di rilevare la mancata notifica del decreto che disponeva il giudizio – trattandosi di vizio deducibile in ogni stato e grado del processo il quale avrebbe dovuto essere notificato al difensore dell’imputato, anziché a quest’ultimo, che era risultato irreperibile al domicilio dichiarato".

C. B.