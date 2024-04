Occhi vigili sul territorio. Ecco 21 nuove telecamere

Contrasto alla criminalità: arrivano, a servizio del territorio di Montespertoli, 21 nuove telecamere di videosorveglianza. Alcune a potenziare siti già noti dai mesi scorsi, altre in luoghi ex-novo. Nello specifico, questo ulteriore ’big brother’ – però assai richiesto dagli abitanti – riguarda sistemi di lettura delle targhe. In caso di indagini ed accertamenti, gli ingressi-uscite del comune saranno passati al setaccio. Anche in questi ultimi giorni, media e bassa valle Pesa – scorcio che riguarda anche Montespertoli – sono entrate nel mirino di bande di ladri. E di vandali.

La giunta guidata dal sindaco Alessio Mugnaini ha deciso di dare disco verde alla fornitura delle telecamere, ricordando che si tratta – in aggiunta a quanto fatto negli anni scorsi – della nuova installazione di ventuno telecamere a lettura targa in ben quattordici luoghi e quindi per qualcuno di questi ci saranno più telecamere attive: località Anselmo (dove la viabilità locale è stata da poco messa in sicurezza), via di Botinaccio, Martignana, Ortimino, via Tresanti, rotatoria di San Quirico in Collina, via Romita a San Quirico in Collina (è tra le località al confine con San Casciano da ultimo più sensibili al tema microcriminalità), via Volterrana nord angolo Via Pacinotti, Baccaiano, via Montelupo, via Volterrana nord angolo Via Taddeini, via San Piero in Mercato, via Trieste all’intersezione con via Bassi, la stessa via Bassi. Si tratta quindi di postazioni a Montespertoli, in alcune frazioni e in specie in frazioni che sono di entrata-uscita per e dal territorio.

Chiara, e nero su bianco, la motivazione: l’amministrazione di Montespertoli intende "porre l’attenzione sull’importanza dell’installazione dei sistemi di videosorveglianza come strumenti privilegiati per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria". La spesa: 250mila euro - il valore globale del progetto - in buona parte finanziati da Roma secondo le direttive del Ministero dell’Interno.

