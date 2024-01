Occhi su Gaetano. Nuovi contatti per Cerri. Suggestione Balo

Il mercato non si ferma con l’arrivo di Zurkowski, anche se non risultano ufficialità o trattative in chiusura nelle prossime ore. Da monitorare c’è però il nome di Gianluca Gaetano, centrocampista classe 2000, in uscita dal Napoli. Il giocatore vorrebbe più minutaggio rispetto a quello attuale con i partenopei e potrebbe lasciare la Campania. Per l’attacco continua a interessare il profilo di Alberto Cerri del Como. I contatti vanno avanti, ma la situazione deve essere sbloccata. Intanto però delle riflessioni devono essere fatte pure su Ciccio Caputo che ha diversi esortatori ma che ad ora non è in partenza. A confermare questa ipotesi ci sono le parole del suo agente che nelle ultime ore ha parlato del forte rapporto con la piazza azzurra e della voglia dell’attaccante di restare per trascinare la squadra verso la salvezza. Al momento quindi niente si muove in questo senso e le altre rimangono ipotesi o suggestioni. Come quella di Nzola che, se uscisse dalla Fiorentina, potrebbe andare altrove in prestito con l’ingaggio eventualmente da spartire. Non trova riscontri nemmeno quella che porta a Balotelli che, a 33 anni, gradirebbe una sistemazione in Italia. SuperMario vorrebbe tornare nella nostra Serie A. L’avventura in Turchia, all’Adana Demirspor potrebbe già essere ai titoli di coda e lui salirebbe volentieri su un aereo per tornare in Italia.

I.M.