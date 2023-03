Occhi puntati su chi entra e chi esce Lettura targhe: potenziato il sistema

Tra le motivazioni che hanno spinto l’amministrazione comunale a insistere sul progetto c’è l’aumento dei furti in abitazione. La speranza è che l’installazione di nuove telecamere favorisca il riconoscimento dei cosiddetti trasfertisti, cioè quei malviventi che arrivano da fuori per compiere i loro atti criminali. I lavori per ampliare il sistema per la lettura targhe presente in città porterà, infatti, all’installazione di sei telecamere bidirezionali con lettura su doppia corsia e saranno eseguiti in concomitanza con un potenziamento del sistema. Il quadro tecnico complessivo dell’investimento ammonta a 50mila euro, con un contributo di 25mila euro dalla Regione Toscana.

Il progetto è stato introdotto negli anni 2020 e 2021 e si avvale di un sistema informatico per la lettura targhe alle tre uscite della strada di grande comunicazione FiPiLi sul territorio empolese con software di livello base, per monitorare il flusso di traffico in ingresso e uscita dalla città nei tre punti di collegamento all’arteria stradale che da Firenze raggiunge la costa. Il progetto esecutivo, fresco di approvazione, porterà all’incremento del sistema di lettura targhe, che interesserà anche il funzionamento delle telecamere già installate: sarà possibile, infatti, grazie al sistema più innovativo che sarà attivato con questo investimento, effettuare una ricerca con parametri più mirati

Si potrà eseguire un’analisi video avanzata per il riconoscimento di marca, modello, colore, tipologia di veicoli oltre a tutti i dati statistici relativi ai flussi di traffico, con la fornitura e posa in opera di sei nuove telecamere con lettura su doppia corsia agli accessi principali del Comune di Empoli. Le telecamere rappresenteranno un ulteriore strumento per forze dell’ordine e polizia municipale per il monitoraggio del territorio e dei flussi di traffico. Le postazioni individuate, in seguito a verifiche e sopralluoghi da parte della polizia municipale dell’Unione dei Comuni e delle forze dell’ordine, sono sulla Statale 67 a Ponte a Elsa, sulla provinciale 11 a Marcignana, sulla provinciale 128 viale Europa, sulla Statale 67 alla rotatoria all’uscita Empoli est della FiPiLi, in via dei Cappuccini all’incrocio con via Ponzano e infine sulla Sr 429 all’incrocio con la rotatoria della FiPiLi dell’uscita Empoli centro. Monitoreranno quindi le ‘porte’ di accesso alla città dai vari comuni limitrofi. Il progetto verrà inviato agli enti proprietari delle strade interessate per il necessario nulla osta.