Occasioni nei discount. Con open day e colloqui

Seleziona personale Lidl, con 29 offerte pubblicate sul sito lavoro.lidl.it che riguardano la regione toscana. L’azienda parteciperà il 12 ottobre al Job Fair della Scuola superiore Sant’Anna, dove sarà possibile incontrare e sostenere colloqui con i responsabili delle risorse umane, mentre il 17 ottobre, organizza un open day a Pontedera, nella direzione regionale di via Carpi 29, dove, dalle 9 alle 12, selezionerà preparatori di merci. Per quest’ultima figura il contratto di lavoro è part time con una retribuzione mensile lorda di ingresso di circa 1.130 euro. Anche la catena Md Discount ricerca diverse figure per il punto vendita di Agliana, in provincia di Pistoia, tra cui addetti alla vendita, addetti al reparto ortofrutta, uno store manager e un vice store manager. L’azienda seleziona inoltre un vice store manager per il discount di Terricciola, in provincia di Pisa. Per candidarsi: www.mdspa.itlavora-con-noi.