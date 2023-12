Obiettivo sicurezza, la strategia. Telecamere sulla Volterrana Nord: "Saranno utili contro ladri e pirati"

Duplice obiettivo: prevenzione e però anche disponibilità di materiale di indagine in caso di furti, incidenti con auto ‘pirata’, atti di vandalismo. Sulla via Volterrana Nord a Montespertoli, all’altezza del Parco Urbano (per l’appunto oggetto nel recente passato di atti vandalici), verranno piazzati dispositivi di lettura delle targhe delle auto in transito. La Volterrana Nord, tratto della Sp 4, è la principale via da e per Montespertoli verso la Fi-Pi-Li e l’intera cintura sud fiorentina, nonché la parte di Empolese più vicina alla città. La decisione è stata appena presa dalla giunta guidata dal sindaco Alessio Mugnaini. Queste installazioni "sacrificheranno" quella che era già stata prevista in piazza Maria Fresu a Martignana.

Vediamo dunque il merito della situazione, secondo quanto risulta dal Comune: in seguito all’approvazione del finanziamento da parte della Regione Toscana, il Comune stesso ha richiesto l’inserimento nel progetto di una telecamera di lettura targhe auto, non presente nel progetto iniziale finanziato, che sarà posizionata appunto sulla Volterrana Nord in prossimità del Parco Urbano. Scelta condivisa con il comando di Montespertoli della polizia municipale. "Questa modifica progettuale – si spiega – ha comportato l’eliminazione dal piano di intervento di una delle due telecamere di videosorveglianza inizialmente previste nella frazione di Martignana, in piazza Fresu. Ciò serve per non alterare il contributo concesso ed il quadro economico dell’opera. La Regione ha approvato la modifica".

In piazza Fresu comunque l’occhio elettronico c’è. Ad oggi, la possibile ‘via di fuga’ della Volterrana Nord viene reputata più strategica per essere guardata a vista. Il tutto rientra nello specifico patto per la sicurezza tra il Comune di Montespertoli e la Prefettura di Firenze, approvato dalla giunta Mugnaini due anni fa, il 18 novembre del 2021. Si tratta dell’installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati precisamente alle "azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria". Nei prossimi giorni, i tecnici installeranno i dispositivi.

A.C.