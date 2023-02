Obiettivo? Salvare il torrente Pesa Plastic Free nel contratto di fiume

C’è anche Plastic Free tra i tre nuovi firmatari del contratto di fiume del torrente Pesa. L’associazione in sede di ammissione ha già stimolato gli altri membri del contratto con alcune proposte molto interessanti. Il secondo soggetto ammesso è invece ‘Acquedotto del Fiora SpA’, gestore del sistema idrico integrato per i comuni dell’alta valle in provincia di Siena, Radda e Castellina in Chianti. Il suo ingresso nel contratto completa il quadro dei gestori di acquedotto, depurazione e fognatura insieme alla presenza dell’Autorità Idrica Toscana, elemento essenziale per affrontare e risolvere i temi posti della strategia 1 sulla risorsa idrica.

L’ultimo soggetto ammesso al contratto è invece l’associazione ‘Mi chiamo Viscardo’ di Lastra a Signa, con sede a Ginestra Fiorentina. L’associazione si occupa di progettazione culturale e ha proposto all’Osservatorio, contestualmente all’ammissione al contratto, e insieme alle associazioni Arbus, ‘Spazio Ipotetico’ e ‘Teatro come differenza’, la partecipazione a un progetto culturale di inclusione sociale che pone a sfondo delle attività il torrente. L’osservatorio ha deciso all’unanimità di sostenere tale progetto. In riunione la Regione Toscana ha aggiornato i convenuti sulle proprie iniziative in linea con gli obiettivi posti dal piano di azione del contratto di fiume.

"Il contratto di fiume della Pesa cresce ancora – afferma l’assessore di Montelupo Lorenzo Nesi in qualità di coordinatore dei Comuni firmatari – perseverando nello stimolare i firmatari a leggere e a gestire il torrente come unica entità: ecosistema delicato e complesso che non può essere amministrato per segmenti. In emergenza climatica carenza idrica e rischio idraulico devono essere affrontati contemporaneamente, con una visione complessiva su tutto il bacino, in tutela del paesaggio e della biodiversità: per questo il contratto di fiume è strumento imprescindibile".