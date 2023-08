Oasi in città Arnovecchio apre le porte

EMPOLI

Scoprire la natura a due passi da casa. Quale migliore occasione, se non quella delle vacanze estive. Ad Arnovecchio è tutto pronto per "L’Estate del martino", il prossimo appuntamento da non perdere nell’area naturale protetta empolese è per domani dalle 9 alle 10. Il Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio, che gestisce l’oasi per conto del Comune di Empoli, organizza in collaborazione con Legambiente Empolese Valdelsa una visita guidata a tema, incentrata sulle presenze estive di uccelli che vivono nel lago. Fra queste, lo svasso maggiore e il tuffetto, che in questo periodo stanno ancora allevando i giovani, il raro marangone minore e le prime anatre selvatiche di passaggio. I partecipanti potranno anche osservare il coloratissimo martin pescatore nella sua elegante combinazione di arancione e blu-turchese: lo si potrà mentre sul posatoio aspetta l’occasione per tuffarsi in acqua e catturare pesciolini e altre piccole prede. O ancora, sugli alberi che circondano il lago, i variopinti gruccioni, vociferi picchi verdi e soprattutto le famiglie del rigogolo dalla inconfondibile livrea gialla e nera. Oltre agli uccelli, in questa stagione sono presenti libellule e lepidotteri che frequentano la vegetazione spontanea e le essenze del ‘giardino delle farfalle’, dove sono state collocate piante che forniscono nettare agli adulti e altre in grado di assicurare il nutrimento per i bruchi. Birdwatching, che passione.

Un’attività rilassante, che richiede pazienza e silenzio. Un’occasione da non perdere per trascorrere del tempo in famiglia e far divertire grandi e piccini. La visita è gratuita ma è richiesta la prenotazione al Centro R.D.P. Padule di Fucecchio inviando una mail all’indirizzo [email protected] indicando un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico. Per tutto il mese di agosto Arnovecchio resterà sempre aperta la domenica dalle 9 alle 12, ad accesso libero. L’oasi si trova in via Arnovecchio al civico 39: ai partecipanti si consiglia di portare con sè un binocolo.