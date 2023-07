Oasi di fresco e visite slow Il Montalbano si rilancia

Terra di Leonardo sì, ma anche - in questi giorni di caldo ’africano’ con la temperatura diurna incollata ai quasi 40 gradi e un disagio fisico crescente non solo per gli anziani ma un po’ per tutti - oasi contro il gran caldo: la ‘montagna’ empolese, cioè il Montalbano, all’indomani della pandemia riscopre il pendolarismo per sfuggire alla canicola. Sufficiente salire a San Baronto per vedere, soprattutto la sera, la gente che dall’Empolese cerca di trovare respiro. Ed anche sui colli di Vinci e di Castra, nel Limitese: importante è togliersi dalla ‘cappa’ del fondovalle.

Il Comune di Vinci ha compreso al volo questo nuovo capitolo che riguarda sia il turismo della ‘porta accanto’ (sfuggire a questo tipo di estate), sia quello ’slow’ che comunque rimanendo in migliaia di ettari di boschi si avventura sui sentieri del gruppo collinare. In questi ultimi tempi, i percorsi sono stati ’rinfrescati’ (è il caso di dirlo) anche con l’aiuto del Cai, il Club Alpino Italiano. E lo stesso Comune fa la lista: "Lungo i pendii di queste colline si snodano percorsi di trekking e passeggiate facili per tutti, denominati ‘I sentieri del Genio’: come per esempio la Strada Verde 14, il sentiero che conduce da Vinci ad Anchiano nei pressi della Casa natale; da qui si può raggiungere il Leccio di Faltognano, il cui giardino antistante regala una vista imperdibile che spazia dalle Apuane fino al mare. Da non perdere la Via dei Mulini, una vera oasi naturalistica ricca di specie vegetali e animali".

Ma non è finita. "Tra i sentieri di rilievo storico citiamo la Strata Romea, antico pellegrinaggio che attraversa Vinci per ricongiungersi alla Via Francigena – continua il Comune nella sua lista –, o il recente sentiero la Via Mediacea, che attraversa i luoghi delle dimore della più importante famiglia di Firenze del ‘400, i Medici. Questi e altri sentieri fanno parte della vasta area collinare che circonda Vinci, immersa in panorama oltre tempo". La Strada Verde è stata oggetto di un piano di riqualificazione. Quindi proprio il Comune parla di "oasi" e sembra, in questi giorni di torridi cieli biancastri attraversati da sabbie sahariane in sospensione, il termine più azzeccato.

Andrea Ciappi