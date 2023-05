Nuovo teatro, che sfida Il cantiere è vicino "Servono 900mila euro Ma ce la faremo"

di Francesca Cavini

Sono stati un successo i tre giorni dedicati al nuovo teatro “Il Ferruccio in cantiere”, festival a cura del Comune in collaborazione con il Centro studi musicali Ferruccio Busoni, Giallo Mare Minimal Teatro, Centro Attività Musicale di Empoli, Empoli Jazz e il Comitato Amici del teatro comunale Il Ferruccio. In contemporanea continua la raccolta di fondi sostenuta dal Comitato Amici del teatro. Al presidente Alessandro Torcini abbiamo chiesto un bilancio.

Torcini a che punto siamo?

"Da un punto di vista tecnico è stato affidato l’incarico della progettazione esecutiva e fra non molto ci sarà l’affido dei lavori. Si stanno già facendo i carotaggi per aprire il cantiere. Siamo alle battute finali preparatorie. I 9 milioni di euro del Pnrr impongono di fare presto. Entro il 2026 deve essere tutto completato".

Ma i tempi saranno troppo stretti?

"Eravamo già in moto prima del Pnrr e quindi riusciremo a stare nei tempi".

I fondi come verranno spesi?

"L’intervento non è solo per il teatro ma per tutta l’area vicino al PalaEsposizioni e la spesa complessiva sarà di dieci milioni. Il compito del Comitato è raccogliere il milione mancante. Non è facile, ma la ricerca dei fondi procede. Allo stato attuale abbiamo incassato circa 100mila euro. Considerando quelli che hanno donato più di 10 euro, siamo a circa 240 donatori".

Siete soddisfatti?

"Sì.La risposta della popolazione è stata notevole e tanti anche fuori della nostra zona hanno voluto partecipare"

Tipo?

"Donatori da Firenze, per esempio, e anche oltre la provincia di Firenze. C’è da dire che chi ha fatto una donazione superiore ai 150 euro avrà il suo nome sul pannello all’ingresso, a imperitura memoria della donazione che ha fatto per il teatro. La tradizione del teatro a Empoli data dal 1600. Il teatro si trovava dove ora c’è il cinema La Perla, che in parte ha preso il posto del teatro che è stato distrutto nella seconda guerra mondiale. Nel luglio del 1944, i tedeschi in ritirata minarono gli angoli della città e fecero saltare i campanili. Quello della Collegiata è stato ricostruito mentre quello degli Agostiniani non è stato ricostruito e anche il teatro è stato distrutto. Questo nuovo teatro sanerà una ferita aperta durante la guerra".

Le prossime iniziative?

"Stiamo studiando qualcosa che possa coinvolgere di più e meglio il mondo delle aziende. Alcune hanno già risposto con donazioni importanti, ma ce ne servono di più".

Quante di più?

"E’ importante trovare i fondi, ma è importante far partecipare quanti più cittadini possibile perché il teatro è patrimonio di tutti. Un grande intervento che cambierà il volto di quella parte di Empoli".

Ma se il milione di euro mancante non viene raccolto che succede?

"I 9 milioni che già ci sono consentono di realizzare la struttura, l’ultimo milione serve per definirla. Se non ci si arriva, dovremo cercare altri finanziamenti. Ma abbiamo tempo fino al 2026 e sono fiducioso che ci riusciremo".