Nuovo ponte sull’Arno, passi avanti Anas ora ’prenota’ altri terreni

A quando il famoso nuovo ponte tra Limite sull’Arno e Fibbiana? Intanto, anche sulla riva nord qualcosa si muove. C’è l’avviso, pubblicato dal Comune di Capraia e Limite, che si procederà all’occupazione temporanea di alcuni terreni necessari al cantiere. Attenzione: questi terreni non verranno espropriati. Gli espropri si sono svolti ormai da tempo. Si tratta di porzioni che solo in maniera limitata saranno funzionali alla realizzazione della sospirata opera. Segno che comunque, ed appunto, ci si muove. Se ne occupa Anas.

Riannodiamo tutti i fili: il nuovo ponte sull’Arno collegherà la strada statale 67 Tosco Romagnola con la Sp 106 tra Montelupo e Limite (altezza zona industriale). Operazione complessa: dopo tutta la fase pre-lavori, compresi i necessari rischi di impatto ambientale, ci sono 730 giorni per l’esecuzione dell’arteria (che poi, tramite la stessa 67, arriva a fungere da collegamento diretto tra il Limitese e la Fi-Pi-Li). L’importo complessivo è di 31,7 milioni di euro così ripartiti: Anas (12,7), Regione Toscana (3,5), Città Metropolitana (1) e Stato (12,1), tramite risorse del Fondo sviluppo e coesione stanziate dal Cipe, che la Regione medesima ha deciso di destinare all’intervento.

A questo budget si aggiunge un impegno di 600mila euro ciascuno da parte dei Comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Empoli e Vinci (già da tempo messi a disposizione). Sì: il nuovo ponte recherà sollievo ai due ‘tradizionali’ quello tra Capraia e Montelupo, che deve essere restaurato, e quello tra Sovigliana ed Empoli, raddoppiato anni addietro ma pur sempre assediato dal traffico. Ciò spiega anche la partecipazione di Empoli e Vinci.

La nuova viabilità tra Fibbiana e Limite sarà lunga complessivamente 1,8 km. Il tracciato comincia dalla rotatoria tra la statale 67 e via del Lavoro, a Fibbiana, prosegue costeggiando la frazione di Montelupo, connettendosi con una seconda rotatoria all’altezza di via del Campo e, dopo aver oltrepassato l’Arno con un nuovo ponte, termina con una terza rotatoria sulla Sp 106 nel Comune di Capraia e Limite. L’intervento comprende invero - come si spiega dal limitrofo Comune di Montelupo - anche una pista ciclabile di 1,9 km. Il nuovo ponte, di lunghezza complessiva di 300 metri, sarà realizzato con struttura ad arco.

